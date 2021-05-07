羅布森公司董事長汪世旭（右）捐贈樓梯升降椅，左為文化局長陳佳君。（台中市文化局提供／王文吉台中傳真）

86歲鄧彩雲阿嬤試乘樓梯升降椅。（台中市文化局提供／王文吉台中傳真）

台中市葫蘆墩文化中心啟用近40年，因法規限制建物無法全面優化，為營造友善環境，特爭取民間資源，由羅布森公司捐贈2座彎軌型樓梯升降椅，以微電腦自動控制運行速度，平穩安全前進及過彎自動降速，利於行動不便的民眾和長者參觀藝文展覽。

樓梯升降椅捐贈儀式現場貴賓雲集，文化局長陳佳君，豐原區公所區長洪峰明，藝術家陳景林、史嘉祥等皆來參與。現場也邀請豐原老人會的長者與藝術家試坐體驗，安全舒適之外，還有優美的音樂和5種語言介紹，多方照顧使用者需求，相當實用。

陳佳君表示，葫蘆墩文化中心啟用近40年，因建物限制仍有無法全面優化，為提供不同需求民眾的友善服務，落實盧秀燕市長強調文化平權，將台中市打造成友善城市、宜居城市的目標，文化局以政府與企業結盟合作的理念，積極爭取民間資源、尋求企業支持。

陳佳君感謝羅布森正視大眾的需要，主動捐贈升降梯座，設置於大廳B1中區資源中心及2樓展覽室，讓行走困難的民眾及長者便利使用文化設施，親近藝文展覽、擴展人際交流，積極參與活動，進而陶冶身心。

羅布森公司是專事樓梯升降椅研發的台中在地企業，也創辦獨立書店羅布森書蟲房，近年來積極投入社會企業，捐贈樓梯升降椅的公益回饋。董事長汪世旭熱愛藝術及閱讀，表示很高興可以貢獻所能，造福行走較不方便的民眾，得以盡情享受沈浸藝文世界的美好幸福。

(中時 )