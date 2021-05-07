「神仙姐姐」劉亦菲2018年承認和「韓國歐巴」宋承憲結束3年戀情後，人美又有氣質的她，感情動向備受關注，先前還有烏龍傳言指她跟過去搭檔胡歌閃婚，但被當事人否認。昨(6日)微博上盛傳劉亦菲有新戀情，對象是曾合作過的帥氣攝影師，劉亦菲曾大方標註對方帳號，還被網友挖出穿情侶裝，但當事人無回應，暫不知真偽。

出道19年的劉亦菲當年演出張紀中版《天龍八部》，飾演「神仙姐姐」王語嫣一炮而紅，之後她又以《神鵰俠侶》、《仙劍奇俠傳》等電視劇走紅，奠定脫俗女神地位，2017年她被迪士尼相中，演出真人版《花木蘭》打入好萊塢。感情方面，她唯一認戀過的對象僅有在2015年拍攝《第三種愛情》傳出假戲真做的宋承憲，但3年後宋承憲就透過公司鬆口因聚少離多分開，引來諸多討論。

網傳劉亦菲和攝影師劉健安交往。（圖／翻攝自八組吃瓜蜀黍微博）

網揪出劉亦菲同款斗篷曾被劉健安穿著。（圖／翻攝自八組吃瓜蜀黍微博）

據八卦微博「八組吃瓜蜀黍」報導，最近有網友稱劉亦菲有新歡，男友是她合作多次的攝影師，名叫劉健安，男方身材高挑、外型陽光帥氣，兩人曾多次和眾人一同出遊合照，知情人還放出兩人疑似穿了情侶裝、拍了情侶照，並強調兩人不只衣著顏色相像，腳上穿的球鞋還是同款，男方黑色、女方白色。

網曝光劉亦菲、劉健安情侶裝照。（圖／翻攝自八組吃瓜蜀黍微博）

爆料者又稱，除了這些證據，還在其中一張照片中看到劉亦菲穿過的黑色斗篷被劉健安穿著，而早在2017年、2019年劉亦菲就曾發文標註對方帳號，感謝攝影師，見此，有網友覺得劉健安身為知名攝影師，本來就和許多藝人關係不錯，「不能因為劉亦菲性格好，攝影師保鏢助理都帶著一起旅遊吃飯，就給人造謠吧」、「空口造謠？連約會圖牽手圖都沒有，說是談戀愛都沒人信」，另有人說：「這瓜感覺不熟，直覺」、「我去過摩納哥的這個展覽...黑色斗篷是展廳統一發放的的，空調太冷給客人統一準備的」、「雖然我也夢想這是我老婆，但是假的就是假的啦」、「還是等官宣吧」。

劉亦菲曾大方標註劉健安。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

(中時新聞網)