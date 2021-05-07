中國第一季經濟創下年增長18.3％，表現亮眼。惟中國國家統計局副局長盛來運指出，當前經濟仍未完全恢復常態。行業恢復不均衡，微觀主體的差異也很大，從這些情況看，當前經濟恢復的基礎還不牢固。

盛來運接受陸媒專訪指出，在GDP增速方面，以2019年相應同期數為基數，兩年平均增速為5％，這數字不僅低於2016年至2019年平均增速，而且距離應達到的潛在增長率還有一定缺口，說明當前經濟仍處在恢復過程中，不能說完全恢復了正常狀態。

他強調，按季來看，今年第一季GDP較去年四季度增長0.6％。與2016年至2019年均值1.8％的一季度GDP按季增速相比，今年一季度增速確實低於往年平均水平，其中一個原因是，今年1月份至2月份局部地區出現散發性疫情反彈，給服務業尤其是接觸性服務業帶來較大影響。

至於通膨方面，盛來運稱，CPI仍處低位，一季度按年持平，3月份由負轉正增長0.4％；3月份PPI按年增長4.4％，比上月跳升2.7個百分點，市場擔憂通膨是否會加速到來。

盛來運指出，由於生產端供應跟不上需求擴張、一些國家實施擴張性的量化寬鬆政策等原因，國際通膨水平有所抬升，對中國來說，來自外部的輸入性通膨壓力有所加大。

不過，他認為，儘管來自外部的輸入性通膨壓力有所加大，但通膨水平總體處在可控狀態。目前中國物價指數的平均水平相對較低，3月份扣除食品和能源價格的核心CPI上漲0.3％。從基本面看，供大於求的現實使物價上漲缺乏支持；從政策面看，中國實行積極的財政政策和穩健的貨幣政策，沒有搞大水漫灌。再聯繫到結構性因素和傳導機制來看，中國物價將呈現溫和上漲的狀態，但總體可控，全年CPI漲幅將明顯低於3％左右的預期目標。

(中時 )