民近黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑、國策顧問黃承國，引爆民進黨內黑道爭議。網紅「歷史哥」李易修表示，此事牽扯出民進黨中央與地方間的問題，總統蔡英文的英系面對黨內新潮流的步步進逼，正陷於3年後無人接班的焦慮，加上現在非選舉期間且在野黨太弱，正是民進黨鬥爭的好時機，但若持續「大亂鬥」，不僅黨內各派系將紛紛湧動，外界對民進黨的執政不滿也會不斷累積。

李易修今日（7）接受香港媒體《中評社》訪問表示，台北市黨部主委與全台其他黨部主委情況不太一樣，因為台北市黨部主委擁有媒體聲量；而從台北市黨部權力結構來看，台北市黨部主委位子「太香了」，各方勢力都想搶位，除了「北聯趙家」還有「綠色友誼連線」（陽信幫），後者就是現任立委何志偉家族，而何過去也獲得趙家長期支持。

李易修指出，這一局不僅掀出民進黨內派系鬥爭，更因大環境因素，導致情況變得更加複雜。蔡英文剩下3年任期，整個英系卻沒有明顯的接班人，就連2024年會是新潮流的賴清德或鄭文燦出來也尚未明朗，而英系這幾年又發展太好了，雖兵強馬壯卻也是「強弩之末」，整個呈現「非常焦躁」的狀態；其他各派人馬也紛紛湧動，黃承國是英系大將自然不能放掉北市黨部的資源。

針對民進黨內部情勢，李易修強調，這一局必定久久不能平息，除了過去地方派系的恩怨與中央關係的推擠，加上新潮流在黨內很不得人緣，民進黨台北市黨部主委吳怡農也是許多人的眼中釘，種種因素讓這一局演變成一場「大亂鬥」。李直言，若單純是兩派互鬥還容易平息，但大亂鬥就很難談下去，會纏鬥到現在，也是因為從地方層級到中央層級都有問題。

(中時新聞網)