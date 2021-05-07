中央流行疫情指揮中心今(7日）表示，針對諾富特飯店群聚感染事件，昨邀集交通部、桃園巿政府、中華航空股份有限公司(下稱華航公司)等代表，召開會議全面檢討。

指揮中心指出，諾富特飯店一館7樓、8樓作為華航公司員工防疫宿舍，並非桃園市政府核可的防疫旅宿；而該飯店於一館8樓同時收住一般旅客及居家檢疫機組員之行為，違反發展觀光條例第53條第1項、傳染病防治法第37條第1項第6款規定；另華航公司對於員工防疫宿舍管理監督亦有不當，違反民用航空法第112條第2項第5款規定，分別由交通部與桃園市政府進行裁罰。

華航、諾富特飯店違規連連，外界關注指揮中心是否會請相關單位開罰，對此，中央流行疫情指揮中心表示，諾富特飯店8樓做為華航公司員工防疫旅舍，卻同時收住一般旅客及居家檢疫組員，而華航也對防疫宿舍管理不當，因此民航局處華航100萬元、觀光局處諾富特飯店15萬元，至於桃園市政府也將一案一罰、每案將處1.5萬元。

日前長榮航空的紐西蘭籍機師違規外出趴趴走，民航局當時祭出最高罰單100萬元，如今華航也因控管不當，接連讓多位機師交叉染疫，甚至影響到別家航空的機師，管理疏失難辭其咎，當時面臨最高100萬元重罰。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，民航局依民用航空法未善盡人員管理責任裁處華航100萬、觀光局則以造成入住者危險、依觀光發展條例裁處諾富特飯店15萬元，桃園市政府則會依傳染病防治條例逐案處分諾富特飯店1.5萬。

(中時 )