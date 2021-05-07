去年房市大好，政府著手打房，今年首季建照量率先反應出降幅，依據內政部最新資料，今年首季住宅建照量3萬181戶，年減13.2%，而首季住宅使用執照共2萬3448戶，年增16.2%。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，去年底開始，政府打炒房政策不斷，且受疫情影響，缺地、缺工問題難解，也讓建商態度保守。

綜觀全國及六都首季建照及使照量，全國建照量年減13.2%，六都中量減幅度大者分別為台北市年減44.1%、桃園市年減36.9%、台南市年減37.1%，六都首季建照量最大在台中市，共8319戶、年增0.7%，跟去年同期相比持平發展，建照量第二大者為新北市，首季5450戶、年增24.8%。反觀全國首季使照量有16.2%的增幅，六都首季年增幅最大為台北市60.0%，其次為台南市57.5%，且首季使照量4006戶，居冠六都。

郎美囡分析，全國建照量下滑，卻尚有3萬戶以上的供給高檔，六都中，台中市各區域買氣不墜，建商選擇趁勢追量，建照量維持高檔；台北市近年危老、都更整合有所成績，不過隨著危老容積獎勵逐年降低，且能整合的區域越來越少，建照量大減，但新成屋有增加；在使照量的部分，由於2018年開始房市明顯復甦，推案量逐年增加，之後陸續完工，故使照量成長，其中台南市近幾年強打南科議題，供給量不小，今年首季累積出大量新成屋。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，雖然今年首季新建案供給下降，部分區域新成屋量較多，若此時再加碼新案，可能造成多殺多的區域賣壓，尤其政府致力整肅房市，房地合一2.0上路後對建商衝擊更大，屆時將有一波盤整。

(時報資訊)