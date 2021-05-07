據悉，中國大陸線上保險業者水滴(Waterdrop)已確定將以每股12美元左右定價，7日起在美國紐約進行IPO(股票初次公開發行)，預計可籌資約3.6億美元。

背後大金主為騰訊（Tencent Holdings）的水滴，已確定將釋出三千萬股的美股存託股票(ADS)。同時，每股也訂在10至12美元，不過，最後應該會以每股12美元賣出。

水滴IPO可望以最高價釋出，也表示市場對中國大陸嚴打這些當地金融科技大鱷的隱憂已漸淡化。因為，前不久曾傳出，中國大陸證監會極力反對水滴赴美掛牌消息。

當時，雖然水滴一度否認，自己到資本市場的籌資計畫，遭到證監會持不同意見看待，僅表示會持續與相關單位溝通協調。

若沒意外的話，水滴將於美東時間7日，就會在紐約證交所(NYSE)公開交易。不過，網路保險業者水滴，並沒有立即回應此報導。

根據股票發行條款，IPO有所謂的綠鞋機制，在超額配售最高15%規定下，水滴這次IPO可再售出最多450萬股，藉此將再募得0.54億美元。

至於基石投資人(Cornerstone investors)，早已向水滴現有主要股東之一的博裕資本（Boyu Capital）認購約2.1億美元等值的股票，博裕從這筆交易中已拿到大約1億美元。

而博裕資本來頭也不小，是由中國大陸前國家主席江澤民的孫子，江志成所創立的，據說公司總部於2月份時，已從香港遷至新加坡。至於基石投資人，就是按IPO發行價格，允諾購買一定數量的股票，可以提供市場可信度與專業度的參考。

(時報資訊)