潭陽國小通學步道兩旁種植小葉欖仁，竄根情形嚴重，造成連鎖磚鋪面凹凸不平。（王文吉攝）

台中市立潭陽國小校門口通學步道啟用30年來未曾整段更新，都是採局部修補，因樹木竄根致平整度不佳。立委楊瓊瓔、市議員賴朝國接獲學校及家長反應，7日邀請相關單位會勘，教育局同意核定220萬元進行改善，由建設局養工處代辦，預定今年暑假施工，開學前完成。

潭陽國小通學步道兩旁種植小葉欖仁，竄根情形嚴重，造成連鎖磚鋪面凹凸不平。校長吳德惠表示，常常導致民眾與學生跌倒，夜晚行走更危險，雨季也有積水問題。賴朝國表示，自己接獲多名家長反映，認為通學步道應重新規劃，讓學生通學及社區居民行走時更安全。

教育局專門委員郭明洲表示，潭陽國小每日學校周邊人行道將近1300餘位學童經過，人行道平整對於學童上下學的安全影響甚鉅，為提供安全、無礙的友善人行空間，教育局同意補助220萬元工程經費，委由市府養工處代辦執行，改善人行道鋪面長140公尺、寬3.5公尺。

楊瓊瓔認為通學步道主要是家長與學生在使用，學校要多蒐集家長與學生的意見，對於接送區、停等區的規劃要更完善，通學步道也要一併考慮行道樹的生長環境，避免樹木竄根等，讓通學步道更平整。

養工處長彭岑凱說，潭陽國小人行道因樹木浮根造成隆起，鋪面改善採無障礙設計理念，並設置導根板確保人行道鋪面不再受浮根破壞，在既有花台處也將規劃留設學童上、下車的台階，另協調台電電桿研議下地作業，以期未來校園周邊天際線能更開闊明朗。

(中時 )