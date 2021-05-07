富邦悍將洋投索沙因左膝十字韌帶動刀本季報銷，今天他搭機離台返美復健，生涯第2度在季中離隊，今天富邦球團也釋出索沙向全隊告別的影片，「這次真的不想離開。」

今年3月21日索沙在新莊主場先發對戰樂天桃猿，不過在3局上因左膝不適倒地退場，隔天下放二軍，並在4月19日動刀，完成前十字韌帶重建手術。

而索沙的好友、中信兄弟洋投羅傑斯日前透露索沙有可能回美國復健，這消息也獲得球團證實，他在今天搭機返美，這也是他第2次在季中離隊，前一次他在2019年被韓職挖角，在季中離開富邦。

這次索沙因傷提前離開，留下出賽2場、1勝、自責分率1.80的成績，今天富邦也釋出他向全隊告別的影片，他說：「這是我第二次季中離隊，但這次真的很不想離開，很享受跟大家一起作戰的時光。」

影片中富邦總教練洪一中特別送上全隊簽名球衣，要他在睡覺前記得複誦一下大家的名字，不要一年後回來誰也叫不出名字來，索沙也向他「最好的朋友」洪總擁抱道別。

(中時 )