台灣半導體產業打造出「護國群山」，宏碁集團創辦人施振榮今（7）日強調，下一波台灣更要積極打造「護國觀音」，透過衛福部食藥署認證通過的智慧醫材，讓台灣為全世界服務。

施振榮今日出席衛福部食藥署舉辦的智慧醫材專案辦公室啟動典禮時指出，過去台積電、聯發科等半導體產業，成功替台灣打造出「護國群山」，成為守護台灣的重要力量，未來還需要有更多的「護國觀音」，成為守護台灣的新力量。

施振榮比喻，面對疫情，醫護人員守護大家，讓台灣的防疫成績世界第一，醫護人員就是「護國觀音」。醫護人員的工作辛苦，但因為沒有「分身」，不像神界的觀音可以有千萬個分身，隨時可以聞聲救苦救難，無所不在。

但這個情況隨著食藥署「智慧醫材專案辦公室」的成立將改變，施振榮指出，未來醫護人員的部分工作將出現「分身」，透過食藥署認證過的智慧醫材，確保其擁有神力服務百姓，可以分擔醫護人員的工作，未來一旦智慧醫材普及化，就可以有效減輕醫護人員的工作負擔。

他並建議，為了普及服務，未來這些「護國觀音」還要到處蓋寺廟，在醫院可以蓋大廟，在診所可以蓋小廟，甚至進駐到每個人的家中，讓智慧醫材無所不在，服務更多的人。進一步，台灣的「護國群山」可以和「護國觀音」密切合作，朝國際化佈局，成為台灣醫師分身的救世觀音，讓台灣的智慧醫療對全世界做出更多貢獻。

(工商 )