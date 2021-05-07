機師關聯圖。（圖／指揮中心提供）

諾富特、華航事件最新病毒基因定序結果出爐！中央流行疫情指揮中心今公布6例基因定序結果，包含去酒吧機師（案1153）、空服員（案1154）、3名機師家人（案1121、1111、1146）以及機師（案1122）。其中案1153和案1154的病毒序列相同，加上另外三名機師家人，共5人的基因定序都和飯店主管（案1120）及其他員工相同，都是英國變異株。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，3名機師家人（案1121、1111、1146）均與機師相同，另機師（案1153）、空服員（案1154）的序列相同，這5人的病毒序列與日前公布的案1120及其他員工相同。其中的案1153，在潛伏期除了出國，還有短暫去過諾富特飯店，來源待釐清。

另外，羅一鈞表示，機師案1122和案1101相同病毒序列，不過和另外2群不同，為第3群。2名機師經比對潛伏期、活動史，發現發病前在同時段住過諾富特飯店，雖然有出國，但是外站不同，感染源釐清中。指揮官陳時中說，目前基因定序結果顯示，諾富特的感染共分為3群。

羅一鈞表示，澳洲、加拿大都曾出現英國變異株引起的防疫旅館相關群聚，後續也希望和其他國家的病毒序列來比較，同一個病毒序列可能流到不同國家。目前3種病毒株還無法說明來源和哪個地方有關。目前案1102去過安克拉治，案1078也去過，不過案1022則沒有去過，還需要釐清。

(中時 )