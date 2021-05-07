為增加國際識別度，台灣護照已加註TAIWAN，但國際駕照沒有加註，民進黨立委林楚茵、陳素月、趙天麟今要求政府，應在國際駕照加註台灣字樣，以維護國人在海外權益，避免與大陸混淆。對此，交通部表示，原則上支持，將會同外交部盡快研議可行性。

林楚茵近期接到民眾陳情，指稱交通部製發的國際駕照封面，不論中文或英文，皆看不到台灣字樣，導致許多台灣民眾出國時，因駕照封面為Republic of China被誤認來自大陸，林楚茵質疑，既然護照都能在封面上標示TAIWAN字樣，為何國際駕照不能比照辦理。

林楚茵表示，交通部每年都會印製國際駕照，待民眾申請後再發照，去年因疫情影響僅發出3萬9828份，相比前兩年的19萬、18萬份降低許多，建議交通部應利用此時，研議國際駕照加註台灣意象甚至發行新版，以利國人旅外時身分識別，獲得合理待遇。

陳素月、趙天麟也說，自從去年疫情爆發後，台灣防疫的好表現，讓越來越多國家認識及肯定台灣，進而支持台灣，行政院與交通部應順應國際情勢，透過正名的方式，彰顯台灣的主體性。

交通部路政司專門委員李昭賢回應，交通部原則上支持國際駕照證明台灣，但是還需要再跨部會與各方討論，無法提供確切的時間表，但會盡快研擬可行性。

(中時 )