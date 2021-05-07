英國招聘諮詢公司周五公布調查數據顯示，英國雇主對新員工的需求，正以90年代末以來最快的速度飆升；主因為在新冠封鎖開始鬆綁之際，英國多數經濟部門開始重新開張。

英國招聘與就業聯合會(REC)偕同KPMG會計事務所調查企業新員工需求的月度指數，在本月升到近23年最高水準；正職員工職位的新增需求來到自1997年10月以來的最快增長率。

英國非必要商店，諸如酒館和餐廳的戶外空間從4月12日重新開張；5月17日起將取消室內的招待業者、表演活動和體育賽事的更多限制。

儘管數據表明勞動力市場距離疫情前的狀態仍有很長的路要走，但REC表示，新冠疫苗的快速推出，讓一個快速復甦正在進行中。

REC執行長Neil Carberry指出，英國正從創紀錄的低點出現反彈，雖然許多人仍在掙扎中，但是數據顯示，就業創造正再次活躍起來。而這個資訊對於政府和雇主來說，表明了長期的挑戰可能不是較高的失業率，而是如何吸引和培訓足夠的員工，來維持經濟運轉。

英國央行在周四表示，預計今年第三財季的失業率將僅略升至5.4%。

(時報資訊)