台股在台積電(2330)、鴻海(2317)及台達電(2308)三大電子大型股帶動下，指數開高震盪收高，終場以17285點作收，順利收復17000點，上漲290.64點，漲幅1.71％，終於在周五出現報復性反彈，成交金額4525.68億元。今收周線，歷經900多點震撼教育，但也收637.39點的下影線，周線連六紅後首度收黑，指數下跌281.66點。

分析師指出，電子股今天回神，大型權值股表態，晶圓雙雄、蘋概股、被動元件等族群反彈，帶動指數大漲。但成交比重來看，電子仍不到5成，航運股依舊達到2成，資金目前仍停留在傳產，電子因占權值較重，下周電子股是否能表態，帶領台股重回多頭走勢，是為關鍵。

台股指數進入高檔後，多空聲音夾雜，本周大幅波動，指數上下震盪激烈，且大盤本周曾經連續二天爆量收長黑，與過往爆量收黑的趨勢不同，今天拉出長紅，下周將直接對決周一、周二的長黑大量區，若盤勢多頭氣勢足夠，有機會朝17500點挑戰，盤弱則先看本周低點支撐。

櫃買指數收在204.39點，上漲6.68點，成交金額632.48億元。

(時報資訊)