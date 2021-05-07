臉書粉專在立法院統計資訊網查詢居然發現，台灣基進立委陳柏惟上任以來，僅提出14個案子，結案數是驚人的「零」。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新譏諷，「政績算什麼，提案算個屁，台灣價值無敵嘛」。

粉專「甩石」今（7日）在臉書發文表示，陳柏惟進入國會1年3個月，提案數14件，結案數0件，相比國民黨提案965案，結案為154件；民進黨提案1222件，結案數166件；民眾黨提案194件，結案數57件；時代力量提案215件，結案數55件，因此，「刪Q真的勢在必行」。

鄭照新也隨即在臉書分享此文，並稱「政績算什麼，提案算個屁，台灣價值無敵嘛」，並譏諷這樣的「人民的代言人，你願意嗎」？

「刪Q總部」發起罷免陳柏惟案，目前正進行二階段連署，「刪Q總部」5日在廣播節目《千秋萬事》上表示，目前份數已超過門檻2.9萬達到3.5萬，但是這樣的份數還不能算安全，為了避免奧步剔除，團隊希望能能衝上4萬份才算安全，目前預計收件到10日，11日送件，希望台中的朋友繼續支持力挺。

據選罷法相關規定，依台中市立委第二選區選舉人數29萬1122人計算，罷免第一階段聯署門檻為2911份，送件後大約20工作天會有結果，第二階段門檻為2萬9112份，成案後舉行投開票，若要順利罷免陳柏惟，罷免投票時需約7萬2781張同意票才能過關，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案才會算成功。

(中時新聞網)