大陸一對情侶日前到上海漁人碼頭人工沙灘約會，2人面對夕陽即將落下的美景，情不自禁緊緊擁抱一起，忘情投入親親，但卻忘了海灘漲潮時隱藏的危機，一名保全見狀放聲對他們大喊：「別親了，漲潮啦！」，這對情侶聽後才捨得回到岸上。

據《澎湃新聞》報導，這對情侶當天到上海漁人碼頭的沙灘遊玩，卻只顧著擁抱在一起親熱，不知道海水已經漸漸漲潮，海浪洶湧澎湃一波波接踵而來，直到一名保安看見放聲大喊：「別親了！漲潮啦！」，2人才意識到身陷險境中，趕緊離開沙灘。

這名保安事後表示，當時已經下午5點多，海水漲潮的高度已經到了遊客的小腿位置，大部分遊客都有聽到保安的徹離通知，陸續紛紛上岸，只有這對情侶因為距離較遠沒有聽到，反而走向海邊享受2人的快樂時光。

保安見這對情侶漲潮還留在沙灘，便對他們大喊，但叫了10分鐘都沒聽到，眼見潮水越來越高，擔心2人發生危險，就脫掉鞋子準備叫他們，此時情侶看到就立刻回到岸上，最後都平安沒事。

網友見到此畫面紛紛大笑留言：「真的是愛如潮水啊」、「果然是海枯石爛的愛情」、「如此忘我的恩愛，應該挑在安全的地方才能細水流水」、「原來太投入親熱也是一種危機」。

(中時新聞網)