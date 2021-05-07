今天巫師以131：129打退暴龍，韋斯布魯克(Russell Westbrook)拿下13分17籃板17助攻的大三元成績，雖然此戰命中率不佳，兩分球僅19中5、三分6中1，但也讓他突破了許多傳奇紀錄，此前兩場比賽韋斯布魯克分别送出24助攻和17助攻，這也讓他連續3場都送出17助攻，成為繼2007年納許(Steve Nash)後首人。

NBA: Russell Westbrook’s triple-double leads Wizards in OT win vs. Raptors https://t.co/krrZvoZjcF — ABS-CBN News Sports (@ABSCBNNewsSport) May 7, 2021

韋斯布魯克進入聯盟後以飛快速度和勁爆體能見長，不過他慢慢演化成全能的大三元製造機，本季目前他的平均數據已經達到大三元，是21.8分11.4籃板11.4助攻，而在2016到2018年他在雷霆曾連三季拿下平均大三元數據，表現相當可怕，但以上還不是他所創下的所有紀錄，接著這些數據更讓人目瞪口呆。

首先這場比賽是他生涯例行賽第180次大三元，離「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的(181次)只差1次，第二他單季34次大三元繼續刷新隊史單季大三元紀錄，第三是他加盟新球隊完成34次大三元，也刷新自己創造的歷史紀錄，第四他全明星賽之後籃板和助攻數據領先全聯盟，近53年第一人。

Russell Westbrook recorded his 34th triple-double of the season and 180th of his career, one behind Oscar Robertson’s all-time record, in the Wizards' 131-129 win over the Raptors in OT. https://t.co/lX72dAyc9D — USA TODAY Sports (@usatodaysports) May 7, 2021

第五他單季大三元追平2018-19賽季的自己，並列歷史第三，同時生涯第三次單季至少34次大三元成歷史第一，第六是連續31場雙十，是NBA後衛歷史第三長，最後他生涯例行賽加季後賽大三元總數來到190次，這一紀錄正式超過羅伯森成歷史第一人。而接下來巫師還剩下5場比賽，韋斯布魯克有望打破羅伯森生涯例行賽大三元次數，就看他能追平還是超越了！

(中時新聞網)