張姓男子不滿擔任醫師的沈姓女子與他分手，去年他竟在網路上指沈女異性交往氾濫，曾經從事特種行業並騙婚等，讓沈女受不了壓力輕生喪命，法官痛斥張男行為惡劣，不宜輕恕，依散布文字誹謗罪判囚7月。可上訴。

張與沈在去年因細故分手而產生感情糾紛，張男心生怨懟，竟以「魯蛇」之暱稱登入社群網站後，張貼關於女醫師私德不佳的假訊息，沈女提告後，偵查期間自殺。

根據調判決書記載，張男與女醫師曾為情侶，因故分手後，張男竟將女醫師的影面，上傳到臉書《爆料公社》，PO文「北部教學醫院未婚妻與小開巴黎出軌調情」、「我的未婚妻是北部教學醫院整外醫師，原本我們剩不到兩個禮拜要結婚，卻被當場發現她婚前出軌。」、「她去巴黎出差，結果是跟北市某知名前醫院院長小開一起去，大庭廣眾之下公開調情」

接著又在連續三天內，將不堪入目的言詞誹謗女醫師，甚至控她「大學從事特種行業」，並將PO文轉貼貼到批踢踢論壇，讓女醫師飽受困擾。

法官痛斥張男恣意公開以文字指摘，毀損沈女的名譽，害她在偵查過程中尋短，造成無法彌補之遺憾，所為實有不該，且犯後始終否認犯行，顯未見悔意，實不宜輕恕，從重判刑7月。可上訴。

(中時 )