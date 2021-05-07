《當男人戀愛時》上映至今全台票房已累積近3.9億元，票房佳績擠進台灣電影影史紀錄第6名。片商7日舉辦「粉愛你謝票記者會」，由監製程偉豪、監製金百倫、導演殷振豪率領全體演員邱澤、許瑋甯、鍾欣凌、陽靚、Lulu黃路梓茵、白小櫻到場與影迷同樂。其中，日前許瑋甯與攝影師男友劉又年傳秘婚又離婚，今被問起感情狀態，她大方回應：「我們都很好啊」也補充：「我們2個都想往婚姻那條路上走，但沒有成功，謝謝大家關心。」她說，「現在是在很和平、理性的狀態，大家都還是朋友」。

眾人現場兌現對票房破億的承諾：發送300份片中邱澤最愛的「粉蒸肉」與情人茶飲品給觀眾，並和參加集票根抽獎活動的幸運粉絲熱情互動。第一次執導長片就獲得全台近4億票房的好成績，《當男人戀愛時》導演殷振豪和監製程偉豪、金百倫深深向全台觀眾鞠躬道謝：「謝謝大家喜歡《當男人戀愛時》這部片，並陪著我們一路走來，這對全劇組而言是一輩子難忘的回憶。」

《當男人戀愛時》上映至今已有多位熱情觀眾10刷以上，也有許多看過的觀眾會帶自己的家人親友再看一次，在全台各地形成一股流行的「家庭運動」，導演殷振豪也高聲疾呼：「後天就是母親節，希望還未看過電影的大家可以帶媽媽一起進戲院支持《當男人戀愛時》，看完電影後一定會讓家人間的感情更濃厚！」

(中時 )