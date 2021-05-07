歹徒以老婆稱呼王女，要她匯款70多萬元投資下注。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

桃園一名55歲王姓熟女，上月初在臉書遇到一名自稱是香港籍的李姓男子，李男在臉書上貼出帥氣照片，並顯示離婚，之後雙方互加Line聊天，李男每天貼心問候大獻殷勤，並以老婆稱呼王女，讓王女以為遇上真命天子，不知已陷入愛情陷阱。

李男自稱在澳門娛樂有限公司擔任部長職務，有內線消息可以提前知道香港大樂透開獎號碼，誘騙王女投資匯款下注，上月20日王女在對方慫恿下，匯款70萬元給李男，隔日李男表示已中了大樂透彩金3億元，但是得再付180萬元保證金給他，才能領到3億元彩金，王女才驚覺有異，趕緊向警方詢問，確認自己中了詐騙集團的溫柔陷阱。

刑事局指出，此類「假交友真詐財」跨國詐騙集團，經常謊稱是香港、澳門等地的海關人員、投資顧問、彩金公司主管等，透過臉書、交友APP等網路社交軟體，鎖定年齡35歲至55歲的台灣熟女行騙，先假意交往博取信任後，謊稱有內線投資機會穩賺不賠，誘使被害人匯款到歹徒提供的銀行帳戶，由於歹徒大多使用高帥型男照片吸引被害人目光，加上每天甜言蜜語噓寒問暖，渴望愛情呵護的單身熟女很容易就落入陷阱，等到發現被騙後，金錢跟愛情同時付諸流水。

(中時 )