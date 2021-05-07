琉球籍「漁順昇168號」漁船5日晚間觸礁鵝鑾鼻南方七星岩海域後，船上3人（2台1印）終於7日上午平安獲救。（交通船「綠島之星3號」提供／謝佳潾屏東傳真）

琉球籍「漁順昇168號」漁船5日晚間觸礁鵝鑾鼻南方七星岩海域後，船上3人（2台1印）終於7日上午平安獲救。（交通船「綠島之星3號」提供／謝佳潾屏東傳真）

琉球籍「漁順昇168號」漁船5日晚間觸礁鵝鑾鼻南方七星岩海域後，船上3人（2台1印）終於7日上午平安獲救。（謝佳潾攝）

琉球籍「漁順昇168號」漁船5日晚間觸礁鵝鑾鼻南方七星岩海域後，船上3人（2台1印）終於7日上午平安獲救。（謝佳潾攝）

琉球籍「漁順昇168號」漁船5日晚間觸礁鵝鑾鼻南方七星岩海域後，船上3人（2台1印）終於7日上午平安獲救。（謝佳潾攝）

琉球籍「漁順昇168號」漁船5日晚間觸礁鵝鑾鼻南方七星岩海域後，船上3人（2台1印）終於7日上午平安獲救，陳姓船長因2天未進食身體極虛弱，但仍不忘向交通船「綠島之星3號」表達謝意，直稱是船長救了他們父子，不過另名台籍陳姓船員仍失聯，海巡等單位持續搜救中。

「漁」獲救的3人分別為52歲陳姓船長與其子23歲陳姓船員，以及33歲印尼籍船員，而48歲陳姓船員仍失聯中。而獲救3人是由從台東蘭嶼開往屏東後壁湖的交通船「綠島之星3號」所救起，「綠」船長許清屏稱，他不知道有漁船觸礁的事，就剛好在航行時發現他們在揮手求救。

許清屏說，航程約走到1/3時，突然看到距離船約1海浬處有橘色的東西在漂，而因海上很少會有大型物體在漂，所以就想說慢慢靠近看一下，加上今天海況佳、能見度好，不久就看到3個人坐在浮板上揮手救命，當下便立即通知船員救人。

許清屏請船員先丟繩子給3人，待浮板靠近船身後又用繩子一個一個將他們拉上船，整個救援過程約10至15分鐘，而在人救起的剎那不僅全船歡呼，獲救的陳船長更是激動不已，直說「謝謝救了我們父子」，同時也著急地想向家人報平安。

陳船長說，昨天下午他們4個人原本是在同一塊浮板上，但後來48歲陳姓船員開始神經錯亂、講話語無倫次，最後體力不支漂走了。陳船長的兒子也說，當時4人一直在互相打氣，但陳大哥還是漂走了，不過當時他們有丟浮球給他，而他一開始也有抓住，但後來人就慢慢不見了。

他還說，期間，海上有漂來一碗泡麵，他們3個人分著吃完，而待援時一直有看到直升機在飛，他們也揮手求救，可惜直升機沒看到他們。

3人獲救後，許清屏請船員拿水給他們喝，以及一點點食物補充體力，隨後將他們送至後壁湖。3人上岸後分別轉往恆基、南門、恆春旅遊醫院就醫，全都意識清楚無大礙，陳船長稱，船好像是因引擎變速箱機件壞掉，導致無動力漂流，最後因海浪拍打撞到七星岩。

(中時 )