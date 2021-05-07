為初次入境新住民適應環境舉辦家庭教育活動，移民署北區事務大隊臺北市服務站透過母親節手作不織布康乃馨活動，讓新住民伴侶表達感謝：「老婆，謝謝你，辛苦了，母親節快樂」。來自不同國家的新住民，也分享家鄉慶祝母親節的方式、與母親相處的深刻回憶，現場溫馨感人。

利佳玲透過分享成長故事的機會，鼓勵新住民及新二代活用母國優勢成就自我。(移民署提供)

母親來自印尼的利佳玲同學，目前就讀大學運動健康科學系四年級，她希望未來能增進自己印尼語文能力，先考取印尼語檢定後，準備移民特考或者利用印尼語回到東南亞故鄉從事文創相關產業，如餐飲業儲備幹部、進修成為國際芳療師等計畫，透過媽媽故鄉的印尼語來完成自己的夢想。

利佳玲與母親情同姊妹，常一起出遊談心。(移民署提供)

利佳玲透過分享成長故事的機會，向在場新住民朋友介紹母親李美英的故事。出生於印尼加里曼丹島的坤甸，李美英在20歲時便透過友人介紹，認識利佳玲的父親後，嫁來臺灣屏東開始在異鄉的生活，值得慶幸的是，利佳玲的伯母、嬸嬸們，也大多來自印尼，文化差異的適應期因為多了來自同鄉姊妹們的陪伴，李美英在想念家鄉的時候，就會烹煮家鄉料理，酸辣的滋味思念家鄉。

利佳玲自小在多元文化的環境中成長，在就讀屏東潮州高中人文特色班時，導師便鼓勵利佳玲從事東南亞文化研究，讓她認同印尼血統的身分，更為母親創作一篇小品文：「你說，每次想家的時候都會煮些印尼菜聊慰鄉愁，整個廚房濃郁的酸辣氣息瀰漫竄繞在所有隙縫之間，小小的盤子裡裝滿你對故鄉的思念。在這倉促又漫長的十七年裡，思念在兩座島間徘徊。問你這十七年裡你領悟了什麼，你說，讓我感受到幸福的地方，就是家鄉。」

「他鄉即故鄉」、「臺灣已經是媽媽第二個家」！利佳玲說，在臺灣這片土地上生活，只要開放心胸與人交往，就能感到自在。利佳玲同樣也鼓勵了在場的新住民朋友，以開放的心態適應異鄉生活，進而感受臺灣這片土地的友善，增加人與人之間互信。

利佳玲曾參加移民署舉辦的「新住民子女新職人啟航培育營」及「新住民二代親善大使」活動，充實的培訓課程裡，讓她更增加新住民子女的自我認同，她希望成為臺、印橋樑，因此必須增進自己印尼語文的能力，透過媽媽故鄉的語言完成自己的夢想。

移民署北區事務大隊臺北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署為新住民提供家庭教育課程，協助初次入境的新住民更快速融入臺灣的生活，相關法律諮詢之提供，也讓新住民更能清楚了解在臺生活權益；新住民朋友若想了解移民署為「新住民及其子女」提供相關培力計畫訊息，可至內政部移民署全球資訊網「新住民照顧服務專區」或「新住民培力發展資訊網」查詢，藉由栽培新二代，讓未來更具優勢能力。

(中時新聞網)