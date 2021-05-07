電子票證是與民眾生活最貼近的一張卡，除搭車及消費的功能性外，為爭取民眾青睞，近年各家業者無不在票卡的外觀上卯足全力、發揮創意，撩動民眾的心。一卡通公司繼「唐老鴨拖鞋一卡通」及「Mickey and Friends一卡通場景組」頗獲好評後，將於5月14日再推出《玩具總動員》中的人氣角色-「三眼怪」3D造型一卡通，可愛程度爆表，預料將再掀起一番粉絲搶購。

動畫片《玩具總動員》中可愛又逗趣的三眼怪，與主角同樣擁有超高人氣，在動畫中以一句「爪子!」台詞攻陷粉絲的心。本季一卡通公司推出的「三眼怪3D造型一卡通」，立體呈現三眼怪Q萌模樣，尺寸高6公分，有手感又便於攜帶，天天帶著一起搭車消費，實用又療癒。針對這位來自外太空神秘披薩星球的盟友，還特別設計了火箭圖像的趣味包裝，讓三眼怪呆萌的模樣，咕嚕咕嚕地從火箭往外望，超級可愛。

一卡通將推出迪士尼三眼怪3D造型卡。（一卡通提供／黃慧雯台北傳真）

「三眼怪3D版一卡通」每個售價390元，預計2021年5月14日起將於momo購物網、PChome24h購物、東森購物、蝦皮商城、Yahoo超級商城等網路購物平台開賣，另亦可至野獸國、一卡通臺北服務中心、高雄捷運美麗島站、站前店商品館及左營站旅遊諮詢台等實體通路購買。此外，5月14日起，也同步於臺北華山文創園區的「最強外星萌主爭霸戰台北對決擂台快閃店」(地點：中7A、B區)上架販售，歡迎粉絲們到現場尋找三眼怪，把Q萌的外星人帶回家喔！

歡慶一卡通公司首度推出3D立體公仔造型卡，5月14日至6月30日前，只要於momo購物網、PChome24h購物及東森購物電商平台購買「三眼怪3D版一卡通」，同筆訂單即可享迪士尼指定款票卡5折起優惠價，迪士尼的鐵粉們趕緊趁機蒐集起來，別錯過了。

(科技)