台灣兩家純網銀樂天國際商業銀行、LINE Bank陸續開業，引起不小話題，而不少傳統銀行也全力推廣數位帳戶，一場數位銀行大戰硝煙四起。本土新創Vpon利用獨家數據庫Vpon DMP與數據分析，推出第一份香港虛擬銀行產業報告，報告發現，香港虛擬銀行用戶在住宅區有高滲透率，且凌晨時段最活躍，與一般傳統銀行相當不同，若要搶攻客戶，需要以數據為依據，採取與過去不一樣的行銷方式，才能有效溝通。

Vpon指出，日本早在2000年開始發展虛擬銀行，目前已有16家，而香港金融管理局已在2019年發放八張虛擬銀行執照，並在一年後皆完成開業。香港一向被譽為全球金融中心，免費上網服務與智慧型手機的高普及率使數位金融服務越來越受到歡迎，銀行與金融相關App的滲透率持續增加亦反映出此趨勢。根據Vpon威朋提供的AppVois平台市場分析顯示，高達89％的用戶手機皆裝有銀行與金融相關App，且平均每個用戶載有5.9款銀行與金融相關App。

Vpon指出，由此可見，虛擬銀行漸漸成為一種催化銀行體制革命和銀行服務體驗根本改變的創新模式。透過香港虛擬銀行一年多以來的發展趨勢與策略，可以洞見這快速變化的新產業背後的機會。

Vpon表示，推出行銷活動來提升品牌聲量和能見度永遠只是第一步，確實了解並滿足消費者的需求，才能穩固維繫消費者關係。舉例來說，從報告中可發現，因為生活便利性考量，香港虛擬銀行用戶在住宅區擁有高滲透率，所以在行銷選擇上可選定住宅區投遞廣告；另外因為虛擬銀行的全天候服務特性，凌晨的用戶活躍度較傳統銀行用戶高，因此凌晨時段是行銷的好時機；反之，香港傳統銀行在凌晨則完全不活躍。

此外，虛擬銀行較受到年輕族群歡迎，但是他們又不同於一般年輕人，而是屬於數位化程度較高的一群，特別在意交友，且有租屋需求，偏好娛樂及電子產品相關廣告，亦對飲食廣告有興趣，因此可以思考行銷上如何接觸到這群用戶，與用戶進行不一樣的行銷溝通。

Vpon表示，疫情的延燒是加速金融服務數位化與線上化的一個重要的因素，也為金融科技帶來更多的機遇與挑戰。不僅僅是對於香港，也是對於那些正準備發展全新銀行系統的國家，以香港虛擬銀行的發展為借鏡，新進入者可以從中獲取寶貴洞察，將有助於在市場更成功的發展。

(工商 )