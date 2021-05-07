根據日本NHK報導，日本政府正在審核英國牛津AZ與美國莫德納(Moderna)新冠疫苗。若一切順利的話，將在20日正式批准使用。

目前，日本僅核准美國輝瑞(Pfizer)疫苗可供民眾施打，若20日AZ與莫德納都可施打的話，在可供選擇疫苗數量增加下，日本疫苗接種率希望可同步提升。

日相菅義偉曾表示，已有足夠疫苗到手，並可供全日本1.26億人口使用的劑量。因為在7月23日東奧復賽前，日本目前的疫苗施打率僅約1%左右，日本政府對如何有效說服民眾去打疫苗，現在也是傷透腦筋。

7日，正當日本社會正在等待，緊急狀態時間是否還得延長的同時，東京最新確診人數又爆出有907位。大約是6日591位的1.5倍之多。

根據統計，東京4月份多了1.8萬左右新冠病患，平均每天約有603位。這比3月份每日平均有300位左右要來得多，但遠低於元月份每天平均約1280位新確診者。

(時報資訊)