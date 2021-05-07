擁有甜美長相及火辣魔鬼身材的性感女網紅元元，去年因偷錢包的事情，與閨蜜Mia鬧翻，躍上媒體版面。Mia認為元元發文公開指控偷竊，讓她精神備受折磨，控告元元妨害名譽，但台北地檢署認為，Mia已自承偷竊，元元非不實指控，發文內容也未逾言論自由範疇，7日處分不起訴。

25歲的元元本名吳婕安，2018年5月首次參與錄製《國光幫幫忙》，後也陸續出現在各大綜藝節目，並出過多本寫真集，IG已有92萬追蹤者；27歲的Mia本名陳甯亞，是前Rakuten Girls的成員，因偷錢包爭議事件，去年已被球團除名。

元元去年突然在IG上爆料，稱與Mia撕破臉，IG遭到封鎖，並指Mia「做了得多不可原諒的事情」，引發網友議論。元元後來接受媒體採訪指出，和Mia去泰國玩的時候，2個相加價值超過12萬的錢包接連失竊，事後卻在Mia家看到自己的東西，另一次她掉了2萬元，調監視器目睹竊賊是Mia。

事情曝光後，Mia遭到網友公審，還因此丟了工作，甚至因為精神壓力太大，須接受心理治療。Mia曾發律師函捍衛名譽，並對元元提起妨害名譽告訴，檢察官調查後，認為Mia承認有偷竊情事，元元並非憑空杜撰，處分不起訴。

(中時 )