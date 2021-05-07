「魯閣長春」是擅於行、隸書的趙恆惕書寫。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

「蘭亭」是中橫沿線唯一女性書法家張默君手書題字。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

橫貫公路頌碑是素有草聖之稱的開國元老于右任所書。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

中橫公路5月9日開通滿61週年，東端入口處的東西橫貫公路牌樓，已成太魯閣國家公園重要地標，題匾上「東西橫貫公路」6字究竟出自何處？太管處委外調查終於解密，是出自台灣當代重要書家王壯為手書，為遊客解惑；中橫公路沿線還有數十處碑刻，許多無人落款，太管試圖讓經歲月淘洗、藏身在公路沿線的名人碑刻重新被看見，極具歷史意義。

中橫公路於1960年5月9日開通，太管處去年委託書法大師杜忠誥教授、蕭世瓊教授等師生組成團隊，執行中橫公路天祥以下的東段碑刻調查研究計畫，共調查沿線有碑23處、刻在石壁上的摩崖18處、題匾27處、題寫在柱子上的楹聯7處；字體以楷書34處最多，也有隸、篆、行、草書。

太管處表示，東段沿線碑刻因歷史背景關係，當年撰文者或書寫者都是黨國大老、政府要員，也有許多書畫名家，像是有「草聖」之稱的開國元老于右任、「隸聖」之稱的丁念先、集詩書畫三絕於一身的彭醇士、書畫名家高逸鴻、梁寒操、丁念先、丁翼，擅於晚明倪體的臺靜農等人。

至於太魯閣國家公園地標、台8線中橫公路東端入口處牌樓「東西橫貫公路」6個字，是出自台灣當代重要書家之一的王壯為手書，當時他是陳誠副總統機要秘書及代筆工作。

中橫沿線留下最多的是時任總統府資政、擅長隸書的趙恆惕，計有9處，如「魯閣長春」摩崖及慈母亭、岳王亭、孟母亭三處碑記，而「蘭亭」則是由曾任國大代表的張默君女士手書，她是現代女權運動先驅者，是中橫公路沿線碑刻唯一由女性書家題字。

歷經60年的歲月風霜，太管處研究圖隊盤點當年中橫公路沿線的碑刻，查知已有3處因自然災害或消失或損毀，如靳珩橋附近的「靳橋流芳」已消失匿跡，其次是相傳一代畫壇宗師—張大千所留下的「鑑臺」，以及殘存於立霧溪畔的「溪畔水壩建壩誌文殘碑」。

太魯閣國家公園除了天成美景，更有不同時代、不同族群在歷史的因緣際會下，留下的名人碑刻，太管處透過學術團體研究調查，試圖挖掘題字背後的歷史，堪稱是當代重要的人文資產，值得大家珍惜與愛護，太管處計畫出書解密。

(中時 )