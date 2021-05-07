百歲王爺爺看到熱心社工紅了眼眶，擦著眼淚說，「家裡已經好久沒有客人來關心我們，你們能來，我真的太開心了」。（盧金足攝）

弘道基金會與社工陳奶奶製別烘焙母親節蛋糕，送給百歲人瑞王爺爺與他照顧多年的失智妻子，高齡100歲的王爺爺看到熱心社工，馬上紅了眼眶說，「家裡已經好久沒有客人來，你們能來，我真的太開心了」，說完又像孩子般的哭泣，讓社工及陳奶奶也忍不住掉淚。

弘道「福氣長青快樂學堂」平均年齡82歲的爺爺奶奶們，一年一度的母親節即將到來，很多人選擇全家團圓到餐廳聚餐，感謝辛苦的媽媽，表達孝意，但還有許多長輩因缺乏家人陪伴，或身體疾病、行動不便，無法外出慶祝。

弘道老人福利基金會位於西屯的「福氣長青快樂學堂」，25名在學堂上課的爺爺奶奶，特地在母親節前夕，挑戰人生第一次手工製作蛋糕，要送給難以外出的居家服務長輩們，祝她們母親節快樂。

爺爺奶奶第一次嘗試烘焙做蛋糕，從過篩麵粉、拿打蛋機製作蛋白霜，到完成麵糊塑形，香噴噴的蛋糕從烤箱出爐時，長輩們都驚呼連連，直說這是「弘道牌」蛋糕。

古早味的抹茶蛋糕，烙上可愛的圖案及幸福字樣，精心包裝後，要送給60名接受弘道居家服務的長輩們，蛋糕雖小，卻滿含學堂長輩的誠意與祝福。

弘道福氣長青快樂學堂中一位76歲的陳奶奶，罹輕度失智症，來到學堂上課後，身體機能與心情都改善不少，陳奶奶說每年的母親節，家人都會團聚，買蛋糕幫她慶祝，但她想到還有許多老人家，可能連個蛋糕都沒有，特地在學堂用心製作蛋糕，並跟著弘道來到居家服務的長輩家，親自送上祝福。

高齡百歲的王爺爺和妻子結婚超過60年，但88歲王奶奶近兩年罹患失智症，僅能表達跟理解簡單字句，行動不便，王爺爺也有心臟病、還好有兒子孝順照顧，但王爺爺擔心愛很壓力不小。

弘道基金會今年初即開提供居家服務，上午及下午時段，各有一名照顧秘書到王爺爺家，協助沐浴、備餐、家務整理、陪同外出等居家服務，讓兒子可以返回職場，並獲得適當的喘息時間。

弘道基金會台中第一區長照機構主任劉培菁表示，「 母親節是感恩惜福和分享愛的節日，藉由這個節日，我們想要傳達的是人與人之間互助與關懷的價值，只要給予長輩適合的舞台和管道，每個長輩都有能量成為一個愛的傳遞者，而不只是被照顧者。」

弘道基金會台中服務處，一年服務1700多位獨居弱勢長輩，從送餐、居家服務、節慶旅遊到圓夢計畫，建立多元完善的照顧網絡，誠心邀請您一起用愛助老。

(中時 )