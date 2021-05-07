除了奉茶外小朋友也精心準備舞蹈及合唱團表演，陪伴每一個偉大的母親，度過一個難忘的母親節。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

小朋友在老師的協助下，將糕餅以及茶奉給家長，許多家長看到自己的孩子有禮貌的奉上茶水及糕餅，皆露出欣慰的表情。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

所有辛苦的媽咪們，一起在學校與寶貝們留下合影，度過難忘的小周末。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

母親節即將到來，彰化縣竹塘鄉民靖國小邀請學童女性家長到校，讓全校36名小朋友進行奉茶感恩儀式，其中還有一位「阿祖」出席，要來讓曾孫奉茶，除了奉茶外小朋友也精心準備舞蹈及合唱團表演，陪伴每一個偉大的母親，度過一個難忘的母親節。

民靖國小感恩母親節活動，除了當天精彩的活動外，事前也請小朋友回家邀請媽媽、或父代母職的爺爺奶奶、爸爸們蓋手印，在到學校轉印成陶板，今天活動現場讓學童帶領著家長一起尋找手印，讓學童的「媽媽們」又驚又喜，彼此的手印變成最美好的禮物。

校長李瑞緻表示，感謝儒林獅子會提供綠豆糕，小朋友在老師的協助下，將糕餅以及茶奉給家長，許多家長看到自己的孩子有禮貌的奉上茶水及糕餅，皆露出欣慰的表情，還有一名學童90歲的奶奶也特別到現場，吃下曾孫奉上的茶水糕餅，心裡滿是溫暖，笑容高掛。

李瑞緻說，少數家長沒到的學童，也邀請關懷據點的長輩一起參加活動，孩子們一樣禮貌的奉上茶水，學習禮儀，長輩也將小朋友視如自己的孫子，笑咪咪的鼓勵孩子們。她也說，每位辛苦的母親或照顧者都辛苦了，在這個特別日子裡，祝福每位偉大的媽媽，母親節快樂。

(中時 )