證交所將於5月25～27日三天，舉辦綠色經濟暨航運主題式業績發表會，共邀請可寧衛（8422）、聯合再生、（3576）、台灣高鐵（2633）、裕民（2606）、匯僑（2904）、世紀鋼（9958）、四維航（5608）、佰鴻（3031）、台驊投控（2636）等9家上市公司參加。

證交所5月25日、26日及27日三天將邀請上述9家公司，於證交所資訊展示中心向投資大眾說明財務業務情形，透過聚焦主題產業之方式，展現產業之競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。

證交所指出，近年我國政府以5+2產業為基礎，積極推動綠色經濟，在整體環保政策趨嚴、對環境保持友善的同時，亦保持經濟持續成長，鼓勵產業以創新的思維解決經濟、社會與環境問題。

航運產業受惠全球經濟復甦，商品及原物料需求增加，而成為近期市場矚目的焦點，航運產業亦持續將船舶汰舊換新，以更新的技術打造節能船舶，投資綠色能源。

證交所表示，為協助投資人聚焦產業基本面，此次特別規劃以綠色經濟暨航運為主題，邀請上市公司參與業績發表會，與會公司包括25日的可寧衛、聯合再生、台灣高鐵，26日裕民、匯僑、世紀鋼，以及27日四維航、佰鴻及台驊投控等9家公司出席，與投資人分享近期公司財務業務情形。

(工商 )