桃園國際機場第3航站區主體航廈機電工程招標，第2階段規格標於今日上午10點截止投標，因無廠商投標宣佈流標。

桃機公司指出，第3航站區主體航廈機電工程採選擇性招標方式，於2020年9月9日第1階段資格標招標公告，至2020年11月18日第1階段截止投標，共有百總工程股份有限公司／東元電機股份有限公司／士林電機廠股份有限公司共同投標以及亞翔工程股份有限公司2組團隊投標。

標案續於2021年1月8日將第2階段規格標公告于2組投標團隊。期間，機場公司並辦理2場廠商說明會及1場現地勘查，對於2組團隊疑義，機場公司均協助釐清。

桃機公司表示，流標主因可能為目前營建物價波動過鉅，其投標金額超過預算金額所致，機場公司將與顧問圑隊進行檢討，並研擬後續辦理方式，重新檢討後續招標方案，初步估算，可於3個月內辦理再次招標。

桃機強調，經檢討尚無影響第3航站區整體計劃時程，仍可按原計畫於2026年底完工啟用。

(中時 )