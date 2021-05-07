一年一度的母親節即將到來，悠遊付送上準備給母親與全家人的賀禮，5月7日至5月9日限時3天在101大樓計程車招呼站搭乘台灣大車隊計程車，可獲贈康乃馨1朵；更加碼回饋曾使用悠遊付繳交學雜費的父母，單筆指定消費滿520元，即可拿到100元悠遊付儲值金回饋。

悠遊付在母親節推出雙重回饋活動，5月7日至5月9日限時3天，使用悠遊付單筆指定消費滿520元，即可拿到100元悠遊付儲值金回饋(限量6,000名)，每一個悠遊付帳戶限回饋1次。

如果媽媽們在101大樓計程車招呼站搭乘台灣大車隊55688計程車或在市府轉運站搭乘大都會客運2088路公車，則可獲贈應景的康乃馨1朵，數量有限，送完為止。

此外，別忘了自5月起至111年4月底止，符合臺北市生育獎勵金請領資格的新手媽媽，選擇以悠遊付領取獎勵金，還可領到悠遊付提供的加碼回饋，包括300元悠遊付儲值金(限量5,000份)，及匯至悠遊付會員票匣的300元優惠券(限量5,000份)，可供添購新生兒用品使用。

(科技)