繼台產500元的防疫保單，造成市場轟動後，富邦產險今宣布推出「疫苗險」網路投保專案上線，這次最大亮點是，不分年齡、性別、採固定費率，年保費統一為399元，網路投保讓民眾省去排隊之苦。

金管會昨公布，將疫苗險列入開放網路投保的項目之中，富邦產險今正式在官網上，開放「疫苗保障綜合保險」投保；目前市面上銷售「疫苗險」的產險公司還有安達產險。

富邦產險表示，「疫苗險」網路投保專案內容包含「疫苗不良事件費用補償保險」、「法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療保險」與「法定傳染病隔離費用補償保險保障」；投保年齡須年滿20歲，續保可至75歲，不分性別、職業、採單一費率，投保後最快翌日就能生效，且保險期間內每人接種疫苗劑量或種類皆無上限，年保費為399元。

富邦產險指出，「疫苗險」不僅適用COVID-19、流感疫苗，更包含所有在台灣合格且於境內施打的預防疫苗，若民眾於接種疫苗後14日內，發生疫苗不良事件而住院時，可提供定額住院生活補償，該次連續住院日數達5日(含)以上時另給付增額補償，保期內最高理賠50萬元；若保戶已接種法定傳染病疫苗，卻於180日內仍確診罹患該法定傳染病，則提供每次住院最高10萬元的理賠給付。

華航、諾富特集體染疫事件爆發後，本土疫情有升溫的趨勢，開放疫苗險網路投保，可以省去民眾排隊之苦；今年初台產防疫保單大賣、民眾大排長龍，就是發生部桃事件，顯示民眾對疫情的「集體憂患意識」。

(中時 )