國民黨立委鄭正鈐質詢影片

52台空頻逾4個月，部分系統台19日上架華視替補後，卻引爆收視率墊底爭議，讓不少立委質疑消費者權益與程序正義問題。國民黨立委鄭正鈐痛批，國家通訊傳播委員會（NCC）實際處理中嘉申請華視移頻，只用了41天，而另外9家系統台業者，早在110年2月2日就提出52台移頻申請，卻都不像華視迅速通過，讓鄭不禁諷刺道：「其他家不好意思關係不夠好。」

鄭正鈐昨日（6）在臉書發文表示，他在交通委員會質詢NCC主委陳耀祥，有關52頻道上架華視的問題，大家都覺得NCC就是導演，因為中嘉系統申請華視，很快就移頻52台。鄭質疑，難道只要有上層指示，或是個人喜好，就能做得非常快？NCC實際處理中嘉申請華視移頻，只用了41天。52頻道是蛋黃區，大家都想進來，但NCC對於其他系統業者的申請，並沒有用統一標準，顯然特別獨厚華視。

鄭正鈐更連番質疑，目前全國64家系統台，對於52台的安排，不是大家都推華視，很多人申請提別的媒體新聞頻道，尤其同樣是國內新聞頻道，為何對台視是另外一個不同的標準？就像另外9家系統台業者，也在110年2月2日就提出52台移頻申請，為何沒有像華視那麼迅速通過？如果按照NCC處理華視的速度，其他家業者為何還沒通過？還沒處理？難道消費者的權益，不需要被保護？

對此，鄭正鈐痛批NCC：「完全是雙重標準！口頭上講沒有，實際上做，就是雙重標準！」鄭直言，華視入主52頻道，已經衍生很多問題，「符你意的就快？承歡上意就做的快？不想要做的就處理慢？」

(中時新聞網)