新北市泰山區泰林路二段1家飲料店，本月4日下午出現一對男女購買飲料，未料男子趁店員轉頭調製飲料時，趁機竊取櫃台擺放的愛心捐款箱，店員發現後先報警，再將捐款箱黏在櫃檯上，果然該對男女5日下午又前往佯裝買飲料，卻拿不起捐款箱，林口警獲報後，循車號鎖定男嫌身分證追緝中。

鴛鴦盜買手搖飲竊捐款箱藏外套，電眼全都露鎖定身分追緝。(戴志揚翻攝)

新北市泰山區泰林路二段1家飲料店，本（5）月4日下午時一對男女上門購買飲料，男子趁店員轉頭調製飲料時，趁機竊取櫃台上的愛心捐款箱，晚間店員發現捐款箱遭竊也立即報警處理，警方到場了解後，因捐款箱為社福團體所有，警方也通知該團體前來報案並提告。

警方調查，4日下午3點多，該對男女騎車抵達飲料店，由男子下車點餐，卻趁女店員轉頭製作飲料時，伸手拿走社福團體設置的捐款箱後，迅速藏在外套內，放置機車腳踏板上，兩人又裝沒事回櫃台拿等待女店員送上飲料後離去。

女店員事後發現捐款箱消失立刻報警，並機警地將其餘捐款黏在櫃台，也研判竊賊恐將上門，果然5日下午，該對男女又前往購買飲料，但這次卻踢到鐵板，沒有得手。

警方獲報後隨即調閱監視器以車追人，目前已鎖定郭姓犯嫌，將通知到案說明並依竊盜罪偵辦。

(中時新聞網)