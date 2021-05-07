女星林莎擁有甜美臉蛋、D罩杯火辣身材，被網友封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」，她時常在IG曬出美照和粉絲互動，擁有超過70萬人追蹤，常活躍於各大綜藝節目，隨著夏天到來，林莎日前放送福利，曬出一張剛游泳完的濕身照，引人遐想的模樣讓粉絲陷入瘋狂。

林莎日前在IG上傳一張濕身素顏照，只見她身穿黑色連身泳衣，露出一大片性感鎖骨，濕漉漉的長髮讓她的神情看起來更嫵媚，雪白肌膚上還有幾滴水珠，她在內文透露，最近整理房間看到被遺忘很久的游泳包，「冬天過了，也半年左右沒去泳池啦～沒有很冷的藉口可以逃避了！」

林莎表示她因此決定在游泳前去游泳幾趟，「果然這個時間人還是最少的，讓我可以獨佔一條泳道～游著游著⋯突然想到⋯等等工作前要先去染髮，又要洗一次頭！收工回家又要洗一次！哇⋯一天洗三次頭，我太乾淨了我～」她內心的小劇場也讓網友們都笑翻。

還有不少老司機歪樓，將焦點全放在林莎的姣好身材和清純素顏上，「素顏好正」、「素顏超美，好清秀啊」、「女神好美哦，喜歡」、「愛乾淨的03」、「妳好漂亮」、「美呆了」、「這樣很好看耶」、「看起來更年輕」、「這張好美」、「素顏美多了！」、「怎麼這麼可愛」。

(中時新聞網)