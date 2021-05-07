綜藝本土天王吳宗憲，出道超過30年，演藝事業橫跨唱片、主持、戲劇，各領域都有不錯成績，連副業也是經營的有聲有色，不過這位綜藝界的大哥大，遇到世界球后戴資穎，頓時變成小粉絲，還開心要求合照。

吳宗憲在臉書曬出與世界球后戴資穎的同框照，背景可以清楚看出是在高鐵車廂中合影，只見兩人對著鏡頭露出燦爛微笑，更不忘比出勝利手勢，接著表示當年在節目《我猜我猜我猜猜猜》裡面的小可愛，如今已經躍上國際舞台，強調當年從戴資穎的眼神中，就能看出她是個有強大企圖心的人，如今願望也終於實現了。

吳宗憲更不忘表示當初戴資穎給了他巨大的力量，如今也是因為她的緣故，自己也更加有力量，短短幾句話道盡對她的感謝，對此，粉絲也紛紛留言：「憲哥遇到小戴，根本無法想像得到有這一天耶」、「二位都是帶給台灣正向的正能量的人，看到您們的照片很開心」、「期待憲哥跟小戴再次螢幕同框」、「太棒了⋯憲哥最會鼓勵人心了！兩位都是我最崇拜的偶像」。

羽球世界球后戴資穎下一場國際賽事要到5月底，因此在繁忙訓練空檔抽空拍攝國稅局手機報稅宣傳廣告，也拍了運動飲料的廣告，讓球迷看到小戴更多面貌，也證明她居高不下的人氣。

(中時新聞網)