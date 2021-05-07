政院宣布育嬰留職停薪津貼，將由六成薪提高為八成薪。(取自蘇貞昌臉書)

政院釋出政策催生。(取自蘇貞昌臉書)

為解決少子女化問題，行政院昨(6日)拍板，增加產檢次數及項目、放寬育嬰留職停薪及調整工時彈性等政策。對此，入口網站《Yahoo奇摩》今詢問網友系列「催生」政策，「你認為對增加生育有幫助嗎？」截至15時止，已有1400人表達意見，其中有44.4%「不太有幫助」、41.5%「非常沒有幫助」、8.7%「有點幫助」、3.9%「非常有幫助」，另有1.5%為不知道和沒意見。

現行育嬰留職停薪僅限夫妻其中一人，夫妻不能同時申請，育嬰留職停薪津貼採取投保薪資6成。政府為營造友善生養職場環境，提出「國家跟你一起養小孩」方案，未來育嬰留職停薪津貼將提升為投保薪資8成，育嬰留職停薪規定也將放寬，未來雙親可以同時申請。此外，現行產檢假5天也將提升至7天，增加的2天薪資由政府補貼，不加重雇主負擔。行政院發言人羅秉成6日對此表示，相關措施除涉及須修法部分，其餘經費補貼、補助於7月1日上路。

而《Yahoo奇摩》今也詢問網友「育嬰留職停薪津貼從6成變8成，你認為對刺激生育率有幫助嗎？」有4.1%網友說非常有幫助、15.4%有點幫助、30.5%不太有幫助、48.5%非常沒有幫助、1.5%為不知道和沒意見。

至於「有薪產檢假天數由5天增為7天，你認為對刺激生育率有幫助嗎？」3.8%網友說非常有幫助、8.6%說有點幫助、26.9%說不太有幫助、58.9%為非常沒有幫助，另有1.8%為沒意見。而針對政府此項政策，網友在批踢踢留言寫下，「實質薪資上調跟房價才是重點」、「根本問題解決高工時、高房價才是重點吧」。

(中時新聞網)