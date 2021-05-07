隨著時代演進，女性在職場上跟男性一樣，有著舉足輕重的角色，尤其是在充滿著陽剛氣息的警察團隊，在性別工作平等法的推動下，以往不常見的女警，現在也和男警一樣，穿梭在大街小巷，與男警一同打擊犯罪、交通指揮及為民服務。而具有母親身分的女警，工作內容不僅與男警無異，且需同時擔負照護家庭及子女教養責任，辛勞程度更難以言喻。

母親節前夕，林口警分局贈康乃馨花束及玫瑰四物飲，慰勉警察媽媽辛勞。(戴志揚翻攝)

因此，在母親節前夕，林口警分局特別準備康乃馨花束及玫瑰四物飲，由分局長陳保安到分局各單位贈送給所有具母親身分的同仁，慰勉她們在工作崗位上的辛勞，並期許她們在工作及家庭上的付出之餘，更要照顧好自己，由內而外綻放美麗，場面格外溫馨。

母親節是我們向媽媽表達愛意和感恩的日子，分局長特別感謝身兼母親與警察身分的同仁們，她們的付出絕對不亞於男警，也勉勵她們都能在自己的工作領域與家庭生活找到平衡點，同時享受工作並擁有健康人生及美滿家庭！

(中時新聞網)