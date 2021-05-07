台灣櫻花（9911）7日通過2020年盈餘配發案，每股擬配發股息3.2元，較去年每股2.65元增配20％，股利創下歷史新高，且優於法人預期。櫻花7日股價收在64.7元、上漲了1.7元，漲幅約2.7％。

去年在疫情籠罩下，台灣櫻花逆勢增長、營收與獲利雙成長，繳出三率三升亮眼成績單，EPS攀升到4.08元，較2019年的4.06元，配發2.65元，盈餘配發率65.3％，今年配發率提高20％達到78.4％。

台灣櫻花今日同時公告第一季財報，法人原預期受限於去年同期節能補助基期偏高的影響，營收將波段性下滑，但財報公告後，超乎外界預期，營收較同期大幅成長20.3％，創下歷史同期新高19.21億的營收，第一季毛利率高達38.5％，獲利更刷新單季歷史最佳表現，在本業銷售增長及轉投資櫻花中國轉虧為盈的收益回穩雙重挹注下，稅後淨利2.93億元、EPS達1.34元，年增78.4％。

台灣櫻花表示，首季業績的亮眼表現，除了受惠於宅經濟與年初幾波寒流的助攻，促進瓦斯爐、數位熱水器等高階產品銷售外，隨著房市熱絡，建案市場的出貨也大幅成長。

在第一季成長大爆發狀況下，加上水產品及家居事業的陸續發酵，法人推估，櫻花今年銷售獲利有望再創新高外，更有機會挑戰『雙10成長』的成績，營收及獲利均有10％以上增長空間，近期法人仍維持本益比18~20倍評價。

(工商 )