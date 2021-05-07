為鼓勵新住民及其子女參與公共事務，內政部移民署首度結合靜宜大學等7所大學育成中心，要在今(110)年6月至9月，於全臺舉辦8場培訓課程，免費招收新住民、新二代，希望培育多元文化人才種子講師，內政部政務次長陳宗彥也特別出席今(7)日的啟動儀式，相關課程報名作業將於本(5)月中旬公布。

內政部政務次長陳宗彥（左2）、立法委員羅美玲（左1）、靜宜大學唐傳義校長（右2）以及內政部移民署副署長梁國輝（右1），共同為「新住民多元文化人才培訓計畫」揭開序幕。

陳宗彥政務次長表示，目前在臺灣生活的新住民、新二代人數已超過100萬人，他們擁有語言、文化、國際觀等優勢，是臺灣未來發展不可或缺的重要力量，這次移民署推出「新住民多元文化人才培訓計畫」，就是希望新住民、新二代能善用自身的優勢，鼓勵多參與公共事務，促進多元文化的交流。

內政部政務次長陳宗彥、立法委員羅美玲、靜宜大學唐傳義校長、內政部移民署副署長梁國輝與現場新住民及其子女、學校代表共同合影留念。

今天出席啟動儀式的張家雯同學，母親來自柬埔寨，他期許自己能透過培訓課程，瞭解各國新住民文化，並深入認識臺灣不同的文化，充實口語表達、簡報製作能力，未來可擔任多元文化的種子人員，向各界介紹媽媽的母國文化。

移民署表示，這項計畫首度與靜宜、中原、宜蘭、東華、臺東、雲林科技及亞洲等7所大學育成中心合作，將於今年6月至9月辦理初階與進階培訓課程，共8場次，培訓時數28小時，完全免費，每場預計招收40位學員，通過測驗的學員，將核發結業證書，並納入多元文化人才資料庫，供外界延攬運用。

移民署指出，初階課程只要年滿20歲，具高中職以上學歷的新住民或新住民子女，即可報名；進階課程則是已通過初階課程、曾通過相關政府機關或合法民間團體之通譯人才培訓或新住民語文教學支援人員培訓者，就能報名。

相關課程預計於今年5月中旬上網公布，開放報名，如有相關問題可洽詢服務專線(04)2632-8001轉分機11911(靜宜大學陳小姐)，或至移民署全球資訊網(https://www.immigration.gov.tw)與新住民培力發展資訊網(https://ifi.immigration.gov.tw)瀏覽查詢。

(中時新聞網)