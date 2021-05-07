新北市消保官室日前抽測市售8款烘焙紙，其中商品標示及螢光增白劑檢驗均合格，但有6款烘焙紙標榜「100％原生紙漿」、「純紙漿」材質，卻被驗出含矽的成分。（新北市法制局提供）

新北市消保官室日前抽測市售8款烘焙紙，其中商品標示及螢光增白劑檢驗均合格，但有6款烘焙紙標榜「100％原生紙漿」、「純紙漿」材質，卻被驗出含矽的成分，分別來自佰潔、順林、佺立、展進新科技、萬鴻貿易、特圓等製造商；新北市消保官表示，已發函工廠所在的地方政府建議改善，保障消費者的購買權益。

新北市法制局表示，母親節將至，近年隨著食安問題和新冠疫情疑慮，氣炸鍋或烤箱成為最熱門的母親節禮物之一，而烘焙紙也是廚房必備的耗材，新北市消保官日前抽測市售8款烘焙紙，確認烘焙紙的品質、商品標示或材質是否安全無虞。

新北市法制局指出，8件市售烘焙紙的商品標示、品質檢測全部合格，均有明確標示材質名稱、耐熱溫度、淨重、容量或數量、國內負責廠商、電話號碼及地址、原產地、製造日期、使用注意事項等，也沒驗出螢光增白劑或工業用合成染料，因此尚無食安疑慮。

但在材質檢驗部分，有6款烘焙紙商品標示材質為「100％紙漿」、「純紙漿」、「紙」，卻被驗出含有「矽」的成分；消保官認為，多數業者認為純紙漿製成的烘焙紙，幾乎一定會有滲漏的情形，因此另外添加矽的成分，有標示不符的情形。

新北市法制局長吳宗憲表示，目前食藥署尚未明訂有關純紙漿混入非純紙原料的檢驗方法，因此烘焙紙標示不符的情形，將發函給工廠所在的地方政府，以商品標示法要求改善，保障消費者食安權益。

(中時 )