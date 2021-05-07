漢翔公司派員親送員工制服、榮譽識別證、勇鷹號新式高教機模型等，盼讓張同學能夠在天堂圓夢。（漢翔公司提供／王文吉台中傳真）

台中市165路公車上月30日疑因煞車失靈，撞死嘉陽高中張姓女學霸。校方表示，張同學是該校飛機修護科歷年最優秀的女學生，生前願望是畢業後到漢翔公司任職。漢翔公司今日派員親送員工制服、榮譽識別證、勇鷹號新式高教機模型等到張女靈堂，盼能在天堂圓夢。

培育航空工業基礎人才的嘉陽高中飛機修護科一年級張姓女學生，日前於校門口遭逢意外，不幸離世。張女在校表現優異，為航空工業潛在人才，未來夢想到漢翔公司服務，可惜現已無法達成。漢翔公司董事長胡開宏得知此消息後，隨即責成相關單位主動聯繫校方，希望幫助這位未來的航空工業人才完成未竟之夢。

7日由嘉陽高中校長賴昭呈陪同，漢翔副總經理黃淑媛與相關主管至張女家中關心，除表達惋惜張同學遭遇不幸，並親送漢翔公司員工制服、榮譽識別證、勇鷹號新式高教機模型等。黃淑媛遺憾張同學來不及成為漢翔同仁，期盼此舉讓張同學能夠在天堂圓夢。

(中時 )