美國就業報告報喜，美股歡喜收高。台股一早也帶勁，台積電(2330)開高引領大盤向上走，今日上漲87.87點，以17032.23點開出，盤中漲幅擴大、大漲逾200點，坐穩17200高點，收漲290.64點或1.71%，收17285點最高，成交量4525.67億元。本周下跌281.66點或1.6%，周K翻黑、連6漲止步。

今日外資(不含外資自營商)買超160.6251億元，投信買超9.0281億元，自營商買超68.0793億元，三大法人買超237.73億元。其中，外資終結連2日提款、轉賣為買。本月來累計賣超122.05億元，今年來累計賣超2988.74億元。

今日大盤，電子股回神反彈，傳產股漲多拉回，價漲量增的族群有面板、半導體及記憶體，封測、IC設計、被動元件表現亦強。台積電ADR收漲1.4%，台積電開高7元至594元，收漲2.04%、報599元，離600元僅一步之遙；同為晶圓雙雄的聯電(2303)走揚，收漲5.26%、報54元。鴻海(2317)日前宣布結盟國巨進軍半導體市場，今早股價續強，收漲4.44%、報117.5元。觀察各類股，光電股紅光滿面，類股收漲5.02%，成為大盤要角。其中，亞光(3109)首季EPS1.08元，賺一季抵三季，2021全年樂觀；股價樂開懷，直奔漲停價84.5元。中揚光(6668)布局5G，吸引投資人目光，股價步步高，登上漲停價77.2元。吉祥全(2491)同樣亮燈漲停、收21.75元。面板雙虎友達(2409)逼近漲停、收28.15元，群創(3481)、彩晶(6116)攻漲停，分別收26.75元、23.4元。其他電子收漲3.89%、電子零組件收漲3.7%，包下類股漲幅第二、三名。

被動元件很有戲，國巨(2327)收漲6.79%，收535元最高；凱美(2375)、禾伸堂(3026)、大毅(2478)、立隆電(2472)站高崗，日電貿(3090)收漲7.94%，奇力新(2456)收漲4.5%；華新科(2492)收漲5.96%。IC設計強勢表態，華邦電(2344)、晶豪科(3006)、世芯-KY(3661)、新唐(4919)、天鈺(4961)等多檔登頂。搭上硬碟挖礦題材，普安(2495)盤中亮燈漲停至收盤，收25.35元。傳產股弱勢，紡織、水泥、陶玻、塑膠、線纜、油電一片倒，航運股屹立不搖，類股收漲3.39%，排漲幅第四，新興(2605)、四維航(5608)攻高，領漲航運股，陽明(2609)勁揚逾8%，長榮(2603)收漲約4.8%，萬海(2615)收漲2.67%，華航(2610)身陷染疫風波，收跌5.48%。

今日台股揮別陰霾，大盤重返萬七，電子股功不可沒，但其資金比重仍低於5成，顯然資金還留在傳產。回顧本周，台股行情動盪，高低點相差近900點，法人認為當沖熱、逢高賣壓及融資籌碼浮亂，都是影響電子股及航運股震盪的因素。展望後市，台股能否再上攻，取決於電子股走勢，若多頭格局不變，則有機會挑戰17500點關卡。

(時報資訊)