德國汽車製造商BMW集團周五重申全年利潤率展望，但是預期今年剩餘時間仍將持續有波動，主要是原物料成本的上升，可能影響未來獲利表現。

BMW預期全年稅前獲利率在先前預測的6%至8%之間的較高區間。

BMW表示，得益於中國較高的售價和強勁需求，集團第一季電動車銷售量成長一倍。

包含勞斯萊斯和MINI品牌的BMW集團重申第一季稅前利益大增370%；主因為去年第一季疫情肆虐，相較之下表現大幅彈升。

而第一季在中國的營收幾乎翻倍。

執行長齊普斯(Oliver Zipse)在聲明中表示，第一季業績表明了，即使在危機時期，公司的全球商業模式是成功的。

目前多數汽車廠正經歷全球半導體供應短缺問題，關閉部份組裝工廠、壓低庫存、提高車輛售價，都對汽車業造成衝擊。

BMW認為第一季也得益於租賃市場的營收，特別是在美國市場。

該車廠預計到2025年將有200萬輛BMW純電動車上路。而市場仍對BMW的電動化腳步多有批評。

BMW集團第一季營收為267.78億歐元，年增15.2%；稅息前獲利(EBIT)為30.25億歐元，年增120%；淨利為28.33億歐元。

第一季BMW全球新車註冊數量年增20.6%；歐盟27國增加22.3%；美國增加11.5%；中國大增69.9%。

(時報資訊)