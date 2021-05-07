因餐廳顧客回流的時間拉長，以及零售商店銷售放緩，美國人造肉公司Beyond Meat第一季虧損超出市場預期，受此打擊，其周四盤後股價重挫7%，報110.75美元。

Beyond Meat公布第一季淨營收年增11%，為1.082億美元，不如市場預期的1.137億元。淨損為2730萬美元，遠不及去年同期的淨利180萬美元。

經調整後每股虧損為42美分，遠超出市場預估的每股虧損19美分。

這是該公司連續第三季虧損超出市場預期。該公司試圖拓展國際市場，並持續砸錢投資，目前該公司在中國和荷蘭都擁有製造工廠。

Beyond Meat第一季在美國的零售額年增27.8%，雜貨店和便利店的銷售額占其美國總營收逾四分之三。在疫情爆發之前，美國零售額的營收占比約為一半。此外，受菜單縮減和餐廳客流減少影響，第一季在美國的食品服務事業營收下滑26%。

執行長Ethan Brown表示，在美國與一些國際市場的食品服務業務已經開始「慢慢解凍」，預估本季營收將介於1.35億～1.5億美元，相當於較去年同期成長19%～32%。市場預估為1.428億美元。

該執行長並表示，如果美國或其他重要市場的疫情急劇反彈，該公司將重新檢視財測。基於新冠肺炎疫情帶來的不確定性，Beyond未提供全年展望。

(時報資訊)