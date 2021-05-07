《商情》市場競爭力增 H型鋼走揚 15:242021/05/07 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因中國宣布取消多項鋼鐵產品出口退稅，有利台灣鋼市在海外的提高競爭力，進而拉高買氣，並提振市場需求量，帶動國內H型鋼價格上揚；業者表示，原物料供應減少，且近期航運費調漲，亦成為影響價格的原因。 東鋼最新報價，H型鋼調漲600元，SN490B鋼板市場流通價調漲2000元。(商品行情網) 《商情》供應擔憂 玉米及大豆突破八年高價 《類股》太景秀「績」肉亮燈 生醫股爭相搶鏡 (時報資訊) #上揚 #型鋼 #調漲 #市場競爭力 #走揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》供應擔憂 玉米大豆連六周上揚 11:092021/05/07 財經 《觀光股》柏文Q1每股賺1.28元 拚營運逐季揚 13:252021/05/07 財經 《半導體》菱生Q1終止連10虧 衝近4年半高點 11:092021/05/07 財經 市場復甦 百威亞太Q1轉盈 04:102021/05/07 全球財經 最新報價 電視面板5月漲幅收斂 04:102021/05/07 財經要聞 《日股》緊急狀態再延長？市場觀望日經晨小漲 12:002021/05/07 財經 《國際產業》持續鬆綁 英國就業市場全速飆升 14:332021/05/07 財經 《半導體》華邦電Q1每股純益0.4元 創10季新高 08:032021/05/07 財經 台股收盤大漲290點站上17200點 台積電大漲12元收599元 13:432021/05/07 財經 《台北股市》盤中焦點股：東洋、太景＊-KY、凱美、亞光、中揚光、新唐 10:182021/05/07 財經 拜登提65兆元基礎建設計畫 欲阻陸「搶地盤」 11:252021/05/07 國際 財經熱門新聞 台灣首富張聰淵超神祕 千億集團藏在稻田間無人知 - 財經 台積賺不到萬元落跑 男大生靠這招用30萬狂撈千萬 - 財經 獨步全球！ IBM發表首創2奈米晶片製程 - 財經 東元十大股東出爐 黃茂雄派占上風 - 財經要聞 - 工商時報 後發先至？IBM獨步新晶片製程 台積電未來勁敵？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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