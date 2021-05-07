因中國宣布取消多項鋼鐵產品出口退稅，有利台灣鋼市在海外的提高競爭力，進而拉高買氣，並提振市場需求量，帶動國內H型鋼價格上揚；業者表示，原物料供應減少，且近期航運費調漲，亦成為影響價格的原因。

東鋼最新報價，H型鋼調漲600元，SN490B鋼板市場流通價調漲2000元。(商品行情網)

(時報資訊)