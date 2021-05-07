受惠DRAM及NAND Flash價量齊揚，記憶體模組大廠威剛(3260)4月合併營收創11年新高，達36.02億元，年增逾7成，月增7.43%。其中固態硬碟（SSD）月營收再創新高，達13.69億元，年成長162%。

威剛4月營收刷新2010年4月以來單月營收新高紀錄，公司指出，4月SSD受惠高容量產品需求升溫，加上NAND Flash價格上揚，該產品月營收再創歷史新高達13.69億元，年增1.6倍，月成長10.28%。同時，DRAM合約價強勢走高，加上需求力道不減，推升DRAM產品月營收改寫近2年半新高達16億元，年增36%，重新站上公司第一大產品線，月營收比重近45%。

威剛看好PC、伺服器、智慧型手機及車電等各項應用領域對記憶體需求有增無減，威剛董事長陳立白表示，現在不僅上游製造商預估供給吃緊將一路延續至年底，且對今年DRAM合約價逐季調漲態度明確；加上需求一路增溫超出預期，NAND Flash控制IC大廠也宣告調高今年財測，顯示今年全年記憶體價格成長動能相當強勁。

隨著第二季DRAM及NAND Flash合約價漲幅將明顯大於第一季，價量同步揚升，威剛看好第二季營收成長幅度將明顯優於第一季表現，配合低價庫存優勢，可望再度推升整體獲利表現。

此外，下半年上游製造商開始量產DDR5，量產製程初期勢必因處於學習曲線階段，部分產能將面臨自然減損，加上同容量的DDR5晶片尺寸大於DDR4，將導致整體供應量能降低，造成DRAM供給更為吃緊。下半年為消費性電子新品上市傳統旺季，預期DRAM全年價格走勢欲小不易。

威剛4月合併營收達36.02億元，DRAM產品占整體營收比重44.5%，SSD占比38%，記憶卡、隨身碟及其他產品為17.5%。累計今年1-4月合併營收為126.99億元，年增36.43%。

(時報資訊)