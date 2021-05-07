無論是花式、傳統調酒，女生選手都比男生多，形成陰盛陽衰現象。（吳敏菁攝）

花式調酒比調酒技藝也在比創意，連台灣的陣頭文化都成為選手的創意造型。（吳敏菁攝）

傳統調酒競賽儀態較為文雅。（吳敏菁攝）

咖啡雕花也是比賽重要項目。（吳敏菁攝）

調酒師行業愈來愈吃香，從過去兼差酒保，到高薪搶人，已是門結合味蕾與視覺的專門藝術，第2屆「建國盃全國調酒暨托盤、咖啡拉花大賽」7日在建國科大登場，吸引240多隊來自全國各大專校院、高中職餐飲等相關科系學生參賽，女生比男生多，出眾技藝讓人品得酣暢、看得沉醉。

建國科大江金山校長表示，這項全國性比賽由建國科技大學觀光系和中華民國國際調酒協會主辦，主要在促進友校間聯誼，推廣調酒藝術及技術交流，參賽各隊可說使盡渾身解數，雖然受到疫情影響，國內外餐飲、旅館、觀光產業景氣不佳，但是就讀餐飲、觀光系科學生仍然充滿熱情，精進技藝，讓人從這些服務產業看到了新希望。

比賽組別分為職業大專院校、高中職花式調酒和傳統調酒。還有托盤比賽分高中職男子單人肩托盤、高中職女子單人托盤、大專院校雙人托盤三組。另有高中職咖啡拉花創意競賽組、高中組咖啡立體雕花創意競賽組。

「拯救世上靈魂的一杯酒」參賽學子表示，很著迷漫畫「王牌酒保」這樣詮釋了調酒行業的說法，調酒師存提升品酒境界，是門和人溝通的藝術，特別有意思，調酒的過程，得練習肢體動作，更要等得尊重客人、與客人溝通、認識酒的味道和材料配搭，可是門專業的學問。

傳統調酒競賽儀態較為文雅，花式調酒比調酒技藝也在比創意，連台灣的八家將都成為選手的創意造型。

更有不少人愛品咖啡，咖啡拉花也進階到立體了，不少人利用一杯咖啡說故事，傳遞心情，學生們別出心裁，咖啡還漂浮了「柴柴一家」創造柴犬小家庭，讓人會心一笑，想像飛躍。

建國科大觀光系主任施慧表示，比賽邀請到IBA國際調酒協會亞洲區會長郭朝坤及台灣之光調酒教母謝美美，中華民國調酒協會裁判呂萬吉、楊麗珍等專業裁判，期盼藉此活動提升調酒水準，開拓視野，培育更多能與國際接軌的餐飲產業所需人才。

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(中時 )