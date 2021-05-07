諾富特飯店1館原本規劃7樓、8樓為防疫宿舍，但未善盡管理責任，導致8樓與一般民眾混住，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，今年2月時有民眾投訴指出諾富特飯店8樓與一般民眾混住，指揮中心再轉給桃園市政府，桃園市政府認定2館為防疫旅館，但對1館的情況不瞭解，民航局則要求1館也要變成防疫旅宿，諾富特飯店則希望能維持原本防疫宿舍設置，結果4月15日事情就爆發了。

原本8樓是提供給外籍航空機組員過夜處，如果不合法的話，那外籍航空公司機組員恐怕無處可去，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，其實過去就要求要入住準防疫旅館標準的住宿，但目前要用什麼地方入住仍待研議，畢竟如果移動太遠至市中心太長也有其問題在。

陳時中表示，今年2月時有民眾向指揮中心反映諾富特有混住情況，指揮中心轉給桃園市衛生局處理，桃園衛生局就行文給相關單位確認2館是防疫旅館，但1館的7、8樓為華航及民航局管理的防疫宿舍，的確不能收居家檢疫者。

陳時中提及，2月時收到混住投訴，指揮中心再轉給桃園市政府，桃園市政府認定2館為防疫旅館，1館情況不瞭解，民航局要求1館也要變成防疫旅宿，諾富特則希望維持防疫宿舍設置，但4月15日回文，之後就爆發了。

陳時中會後受訪時表示，文來文往、處理積極度低了一點，「因此才來罰他」。每一個單位有一些僥倖的心理，如國外群聚就是脫口罩、開趴等。

(中時 )